Песков: демилитаризация Украины идет полным ходом

Фото: скриншот видео Минобороны России

Демилитаризация Украины идет полным ходом. Военная инфраструктура страны во многом разрушена в ходе спецоперации РФ, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Российская сторона была бы рада продолжать переговоры с Украиной в Белоруссии, но Киев против, отметил Песков. Важен сам факт продолжения диалога, пишет ТАСС.

Фото: kremlin.ru

По мнению Пескова, современная Украина — «сложная страна» для России, она враждебна.

На этой неделе министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что основные задачи первого этапа специальной военной операции на Украине выполнены. Армии Украины нанесен существенный урон, почти уничтожены военно-воздушные силы, военно-морские силы «перестали существовать».



Татьяна Леухина