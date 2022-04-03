Татарстанские сельхозтоваропроизводители обеспечены на 115% семенами яровых зерновых и зернобобовых культур

Фото: Минсельхозпрод Татарстана

В Татарстане сельхозтоваропроизводители обеспечены на 115% семенами яровых зерновых и зернобобовых культур, в общей сложности имеется 366 тысяч тонн. Об этом рассказал первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия республики Наиль Залаков.

По его словам, также продолжается завоз семян кукурузы, подсолнечника и сахарной свеклы. Поставка этих культур находится на особом контроле, срывов не ожидается.

Фото: Илья Репин

Кроме того, в республике есть 152 тысячи тонн удобрений. Тетюшский и Заинский районы имеют более 100 кг на гектар. А в Мензелинском и Сармановском районах — свыше 90 кг/га. Наименьшие показатели отмечаются в Агрызском районе (15,1 кг/га), передает пресс-служба президента Татарстана.

В марте заместитель премьер-министра республики — министр сельского хозяйства и продовольствия Татарстана Марат Зяббаров сообщил, что посевные площади сохранятся на уровне прошлого года — 2,72 млн га. По его словам, за счет зерновых культур планируют увеличить кормовой клин.

Диана Жиленкова