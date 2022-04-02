Песков назвал отношения Путина и Лукашенко уникальными

Отношения президентов Белоруссии и России Александра Лукашенко и Владимира Путина являются уникальными. Об этом завил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

По его словам, президенты понимают друг друга, как никто. Коллеги нацелены на продолжение дружеского разговора. Представитель Кремля отметил, что в процессе переговоров политики бывают и очень жесткими.

Фото: kremlin.ru

— Поверьте, они иногда говорят не совсем лицеприятные вещи друг другу, и очень жестко. Потому что все-таки есть интересы Белоруссии, а есть интересы России. Оба президента очень жестко отстаивают интересы своих стран, — приводит слова Пескова «Интерфакс».

В марте Лукашенко заявил, что Россия и Белоруссия — это одно целое в экономике и военной сфере. По словам политика, в экономическом плане страны практически неразделимы, в связи с чем разрыв кооперационных связей обернется катастрофой в экономике. А в военном отношении у России и Белоруссии одна группировка вооруженных сил.

Диана Жиленкова