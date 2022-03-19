Лукашенко: Россия и Белоруссия — это одно целое в экономике и военной сфере

Россия и Белоруссия — это одно целое в экономике и военной сфере. Такое мнение выразил белорусский президент Александр Лукашенко.

— Россия не просто наш союзник. Россияне и мы — народы, произрастающие от одного корня, — пояснил Лукашенко.

По его словам, в экономическом плане государства практически неразделимы. Поэтому разрыв кооперационных связей обернется катастрофой в экономике. А в военном отношении у РФ и Белоруссии одна группировка вооруженных сил.

Фото: kremlin.ru

— То есть мы теснейшим образом связаны. Эти связи называются Союзное государство, которое мы пытаемся построить с Россией. Мы с Россией едины настолько, насколько Украину поддерживает Америка и Евросоюз, в том числе и Япония, — цитирует Лукашенко «РИА Новости».

На прошлой неделе президент РФ Владимир Путин и Лукашенко согласовали шаги по взаимной поддержке в условиях западных санкций. Также лидеры стран договорились о поставках Минску современных образцов военной техники.

Диана Жиленкова