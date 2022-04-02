В Татарстане за месяц вырос объем долгов жителей за ЖКУ — с 8,2 до 8,6 миллиарда рублей

В феврале собираемость платежей за жилищно-коммунальные услуги в Татарстане составила 93,7%. Это на 3% выше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом на совещании заявил первый заместитель министра строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Алексей Фролов.

Среднегодовой объем собираемости составил 99,3%. Общий объем долгов населения за ЖКУ составляет 8,6 миллиарда рублей.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Напомним, что в январе текущего года средний уровень собираемости платежей за жилищно-коммунальные услуги в Татарстане составил 95,7%, а сумма задолженности татарстанцев за ЖКУ — 8,2 миллиарда рублей. То есть за февраль она выросла.

С начала года судебные приставы Татарстана взыскали почти 132 млн рублей по долгам за ЖКУ. Так, у одного из должников в Казани арестовали автомобиль Opel Astra за долг в 25 тысяч рублей. Другой должник, уже из Набережных Челнов, погасил задолженность в 189 тысяч рублей одним кликом приложения банка, когда увидел судебных приставов.

Недавно министр строительства и ЖКХ России Ирек Файзуллин заявил, что в России тарифы на жилищно-коммунальные услуги не планируется увеличивать выше уже запланированного уровня индексации. Они изменяются один раз в год — 1 июля.

Дарья Пинегина