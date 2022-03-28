С татарстанцев взыскали почти 132 млн рублей долгов по ЖКХ с начала года

С начала года судебные приставы Татарстана взыскали почти 132 млн рублей по долгам за жилищно-коммунальные услуги, сообщили в пресс-службе УФССП России по республике.



Приставы посещают должников совместно с представителями управляющих компаний. Должникам вручают требования об оплате долга, разъясняют последствия игнорирования счет-фактуры за жилищно-коммунальные услуги. Многие из них предпочитают погасить задолженность, не доводя ситуацию до ареста имущества.

У одного из должников в Казани арестовали автомобиль Opel Astra за долг в 25 тысяч рублей. Другой должник, уже из Набережных Челнов, погасил задолженность в 189 тысяч рублей одним кликом приложения банка, когда увидел судебных приставов.

Житель Нурлата отказался платить долг в размере 87 тысяч рублей. Судебные приставы арестовали жилой дом и земельный участок. Должники утверждают, что не намерены оплачивать коммунальные счета и после ареста имущества, поэтому дом и земельный участок могут выставить на торги.

Фото: Максим Платонов (архив)

В марте житель Казани заплатил алименты на своего несовершеннолетнего ребенка, чтобы не лишиться автомобиля Jaguar XF. Когда житель Казани понял, что может лишиться люксового автомобиля, погасил весь долг полностью.

В середине марта сообщалось, что за два месяца 2021 года судебные приставы в Татарстане взыскали по долгам более 3,2 млн рублей. Кроме того, с начала 2022 года было арестовано за долги 43 транспортных средства, 17 из них поместили на штрафстоянку.

Маргарита Головатенко