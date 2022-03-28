Минстрой России: тарифы на услуги ЖКХ не планируется увеличивать выше запланированного уровня индексации

В России тарифы на жилищно-коммунальные услуги не планируется увеличивать выше уже запланированного уровня индексации. Об этом заявил министр строительства и ЖКХ России Ирек Файзуллин.

Тарифы изменяются один раз в год — 1 июля.

— Решение об индексации тарифов у нас зафиксировано в постановлениях правительства, и мы не собираемся превышать тарифы после 1 июля, — приводит ТАСС его слова.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В начале января российский юрист Иван Соловьев спрогнозировал рост тарифов в 2022 году в среднем по России на 3,5—5%. При этом в Москве тарифы, по его прогнозу, вырастут на 6%, в Свердловской области — на 2,9%, а в Крыму, Севастополе, Чечне и Санкт-Петербурге — более чем на 6%.



Татьяна Леухина