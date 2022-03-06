В январе в Татарстане собираемость платежей за ЖКУ превысила 95%

Фото: Олег Тихон

В Татарстане в январе текущего года средний уровень собираемости платежей за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) составил 95,7%, что на 1,2% выше показателей аналогичного периода прошлого года. Об этом рассказал министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Марат Айзатуллин.

По его словам, среднегодовой уровень превышает 99% (на 0,3% больше, чем в 2020 году). В 22 муниципальных образованиях этот показатель оказался ниже среднереспубликанского. А в 23 муниципалитетах собираемость платежей, наоборот, была превышена.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Министр уточнил, что сумма задолженности татарстанцев за ЖКУ превышает 8 млрд рублей. В шести муниципалитетах задолженность составила два и более месяца. А в 18 районах общая задолженность не превышает одного месяца, сообщается на сайте Министерства строительства, архитектуры и ЖКХ РТ.

В прошлом месяце сообщалось, что Татарстан вошел в число российских регионов, где были зафиксированы наиболее высокие показатели по собираемости взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов. В республике собираемость превысила 100%.

Диана Жиленкова