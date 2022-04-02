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За сутки в Казани произошло 172 ДТП

07:18, 02.04.2022
За сутки в Казани произошло 172 ДТП
Фото: Максим Платонов (архив)

За последние сутки в столице Татарстана произошло 172 ДТП. В некоторых из них есть пострадавшие. Так, случились наезд на пешехода и на препятствие, а также столкновение, сообщили в ГИБДД Казани.

В минувшую пятницу в городе задержали четырех водителей, которые находились за рулем автомобиля в нетрезвом состоянии. Еще у семи человек не оказалось водительских прав. По подозрению в совершении преступления в отдел полиции доставили двух горожан.

Фото: Максим Платонов (архив)

Недавно в Чистопольском районе на 134-м километре автодороги Казань — Оренбург Lada Largus столкнулась с грузовиком Iveco. В результате ДТП погибли шесть человек. На следующий день в больнице скончался еще один пострадавший.

Диана Жиленкова
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