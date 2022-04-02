За сутки в Казани произошло 172 ДТП
За последние сутки в столице Татарстана произошло 172 ДТП. В некоторых из них есть пострадавшие. Так, случились наезд на пешехода и на препятствие, а также столкновение, сообщили в ГИБДД Казани.
В минувшую пятницу в городе задержали четырех водителей, которые находились за рулем автомобиля в нетрезвом состоянии. Еще у семи человек не оказалось водительских прав. По подозрению в совершении преступления в отдел полиции доставили двух горожан.
Недавно в Чистопольском районе на 134-м километре автодороги Казань — Оренбург Lada Largus столкнулась с грузовиком Iveco. В результате ДТП погибли шесть человек. На следующий день в больнице скончался еще один пострадавший.
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