В Чистопольском районе Татарстана после столкновения грузовика с легковушкой погибли шесть человек
В Чистопольском районе на 134 километре автодороги Казань-Оренбург Lada Largus столкнулся с грузовиком Iveco. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Татарстану.
Водитель легковушки выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком. После этого Lada загорелась. В результате аварии погибли шесть человек — водитель и пять пассажиров, еще один пассажир пострадал.
На место происшествия выехал начальник УГИБДД МВД по Татарстану Ленар Габдурахманов. Сотрудники полиции уточняют обстоятельства произошедшего.
По данным ГУ МЧС России по Татарстану, ДТП произошло в 8 км от села Татарский Сарсаз. Прибывшие на место происшествия пожарные потушили возгорание.
Чистопольская прокуратура уже начала проверку по факту случившегося. Надзорное ведомство выяснит причины и условия аварии, а также даст оценку соблюдению требований безопасности дорожного движения и состоянии дорожного полотна.
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