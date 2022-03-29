В Чистопольском районе Татарстана после столкновения грузовика с легковушкой погибли шесть человек

Фото: прокуратура РТ

В Чистопольском районе на 134 километре автодороги Казань-Оренбург Lada Largus столкнулся с грузовиком Iveco. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Татарстану.

Водитель легковушки выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком. После этого Lada загорелась. В результате аварии погибли шесть человек — водитель и пять пассажиров, еще один пассажир пострадал.

На место происшествия выехал начальник УГИБДД МВД по Татарстану Ленар Габдурахманов. Сотрудники полиции уточняют обстоятельства произошедшего.

Фото: прокуратура РТ

По данным ГУ МЧС России по Татарстану, ДТП произошло в 8 км от села Татарский Сарсаз. Прибывшие на место происшествия пожарные потушили возгорание.

Чистопольская прокуратура уже начала проверку по факту случившегося. Надзорное ведомство выяснит причины и условия аварии, а также даст оценку соблюдению требований безопасности дорожного движения и состоянии дорожного полотна.

Татьяна Леухина