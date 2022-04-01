В Казани ожидают прибытие поезда с вынужденными переселенцами из Донбасса

Фото: Максим Платонов

В столице Татарстана ожидают прибытие поезда с вынужденными переселенцами из Донбасса. 502 беженца, в том числе 99 детей, прибудут из Таганрога.

Сначала их разместят в пунктах временного пребывания, затем отправят в гостиницы. Встречать переселенцев будут первый заместитель премьер-министра республики Рустам Нигматуллин, глава Минтруда Эльмира Зарипова и начальник главного управления МЧС России по Татарстану Рафис Хабибуллин.

Фото: Максим Платонов

Дети пойдут в сады, а взрослые получат работу на 400 предприятиях. На содержание беженцев средства выделяются из федерального бюджета.

Недавно в Татарстан прибыли более 50 детей из Донбасса. Они приехали с семьями, с бабушками, со старшими родственниками, поскольку у некоторых из ребят семьи остались на их родине. Детей устраивают в детские сады, школы и колледжи.



В марте власти страны утвердили постановление о распределении по регионам более 95 тысяч граждан Украины, Донецкой и Луганской народных республик, вынужденно покинувших их. Ожидается, что в Татарстан прибудет более тысячи человек.

Диана Жиленкова