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Правительство России распределило в Татарстан более тысячи беженцев из ДНР и ЛНР

18:35, 12.03.2022 Сюжет:  Военная операция на Украине: только проверенная информация
Правительство России распределило в Татарстан более тысячи беженцев из ДНР и ЛНР
Фото: govvrn.ru

Правительство РФ утвердило постановление о распределении по регионам страны более 95 тысяч граждан Украины, Донецкой и Луганской народных республик, вынужденно покинувших их. Из них в Татарстан прибудет 1 020 человек. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на соответствующий документ. Он был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно документу, больше всего беженцев примут Белгородская, Воронежская, Курская и Ростовская области, Крым, Краснодарский и Красноярский края. В Москве и Санкт-Петербурге вынужденные переселенцы размещены не будут.

Также отмечается, что российские субъекты обязуются обеспечить прием граждан. Если численность прибывших превысит установленное постановлением количество, людей перераспределят в другие субъекты.

Фото: wikipedia.org

Сегодня в Татарстан самостоятельно прибыли 70 эвакуированных из ДНР и ЛНР. Восемь прибывших разместили в санатории «Ливадия», одного — в санатории «Васильевский». Остальные приехали к знакомым и родным. Ожидается, что им компенсируют расходы на дорогу до Казани, выдадут российские паспорта и оформят временную прописку.

Дарья Акимова
ОбществоВласть Татарстан

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