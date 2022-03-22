В Татарстан прибыло более 50 детей из ДНР и ЛНР

В Татарстан прибыло более 50 детей из Донецкой и Луганской народных республик. Об этом сообщила заместитель министра образования и науки РТ Алсу Асадуллина.

Дети приехали с семьями, с бабушками, со старшими родственниками, поскольку у некоторых из ребят семьи остались на их родине. Они прибывали в Татарстан с конца февраля. Дети уже учатся в школах, колледжах, их устраивают в детские сады.

Переселенцы из Донбасса сейчас проживают не только в Казани, но и в муниципальных районах Татарстана. Они живут у своих родственников, в пунктах временного размещения.

Фото: govvrn.ru

— Мы с такими семьями очень тесно сотрудничаем. При необходимости с ними работают психологи, социальные работники, чтобы понимать, какая помощь необходима. Волонтеры всегда рядом, тем более в такую трудную минуту, они детей лучше поймут, — приводит слова замминистра пресс-служба Минобрнауки РТ.

В начале марта в Татарстан самостоятельно прибыли 70 эвакуированных из Донецкой и Луганской народных республик. Восемь прибывших разместили в санатории «Ливадия», одного — в санатории «Васильевский». Остальные приехали к знакомым и родным. Им компенсируют расходы на дорогу до Казани, выдадут российские паспорта и оформят временную прописку.



Также правительство РФ утвердило постановление о распределении по регионам страны более 95 тысяч граждан Украины, Донецкой и Луганской народных республик, вынужденно покинувших их. Ожидается, что в Татарстан прибудут 1 020 человек.



Татьяна Леухина