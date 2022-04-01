Минобороны России: за день поражены 40 военных объектов Украины

Российская авиация поразила еще 40 военных объектов Украины, в том числе два зенитных ракетных комплекса, а также 32 района сосредоточения боевой техники ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны России.

По данным ведомства, в воздухе сбит один вертолет Ми-24 в районе Гуляй Поле и четыре украинских беспилотных летательных аппарата в районах Новомихайловка, Изюм и Харьков.

Фото: скриншот видео Минобороны России

В общей сложности с начала проведения спецоперации уничтожены 124 самолета и 82 вертолета, 357 беспилотников, 1854 танка и других боевых бронированных машин, 202 установки реактивных систем залпового огня и др.



Также сегодня сообщалось, что Вооруженные силы России уничтожили пять складов боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения на Украине. Кроме того, ликвидирован один склад горюче-смазочных материалов.

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Диана Жиленкова