Минобороны России сообщило об уничтожении высокоточным оружием пяти складов боеприпасов на Украине

Фото: скриншот видео Минобороны России

Вооруженные силы России высокоточным оружием воздушного базирования уничтожили пять складов боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения на Украине, а также один склад горюче-смазочных материалов. Об этом пишет ТАСС.

В воздухе сбили один украинский вертолет Ми-8 и и 8 беспилотных летательных аппаратов в районах. Всего оперативно-тактической авиацией поражены 52 военных объекта Украины. Среди них: три командных пункта, три реактивных системы залпового огня, зенитный ракетный комплекс «Бук-М1», радиолокатор подсветки и наведения зенитного ракетного комплекса С-300, а также 10 районов сосредоточения боевой техники и 16 опорных пунктов ВСУ.

С начала проведения специальной военной операции уничтожены: 124 самолета и 81 вертолет, 353 беспилотных летательных аппарата, 1 839 танков и других боевых бронированных машин, 202 установки реактивных систем залпового огня, 773 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 1 711 единиц специальной военной автомобильной техники.

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