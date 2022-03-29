Делегации России и Украины прибыли на переговоры в Стамбул

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Делегации России и Украины прибыли на переговоры во дворец Долмабахче в Стамбуле. Их поприветствовал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

По его словам, Турция рассчитывает, что данная встреча принесет пользу переговорному процессу. Обстановка на Украине глубоко огорчает турецкое государство, которое является соседом и другом обеих стран.

В ходе обращения к делегациям Эрдоган призвал установить режим прекращения огня. Также он выразил готовность оказать необходимую поддержку для упрощения работы обеих сторон, передает ТАСС.

Переговоры стартуют в 10.30 по московскому времени. Это очередная очная встреча после серии обсуждений, которые проходили в видеоформате. Предыдущий очный раунд российско-украинских переговоров проходил 7 марта в Белоруссии, в Беловежской пуще.

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Диана Жиленкова