Роскомнадзор предупредил о рассылке фейковых писем от имени ведомства

Роскомнадзор сообщил об участившихся случаях рассылки писем якобы от имени ведомства, которые содержат ссылки на сторонние ресурсы либо вредоносные файлы-вложения.

Открытие таких писем может предоставить мошенникам доступ к персональным данным пользователей.

В ведомстве отметили, что РКН не занимается массовой рассылкой писем гражданам, организациям или органам власти. Письменные ответы Роскомнадзор направляет гражданам, обращавшимся в ведомство с запросом.

Фото: minsvyaz.ru

23 марта РКН составил административный протокол в отношении ООО «Яндекс.Еда» за нарушение законодательства о персональных данных. Ведомство внесло ресурс с данными утечки из «Яндекс.Еды» в реестр нарушителей прав субъектов персональных данных и доступ к нему был ограничен.

Максим Кокунин