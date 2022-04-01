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В Казани на искусственном участке рядом с «Чашей» планируют разбить парк

11:10, 01.04.2022 1
В Казани на искусственном участке рядом с «Чашей» планируют разбить парк
Фото: Максим Платонов (архив)

На искусственном участке рядом с «Чашей» в столице Татарстана планируют создать парк, сообщили вице-премьер республики Шамиль Гафаров и глава исполкома Казани Рустем Гафаров.

Его планируют разбить по проекту создания вокруг водоемов Казани каскада из 12 парков.

Территория у «Чаши» фигурировала в обсуждениях как один из вариантов мест для строительства Соборной мечети. Исполком назначил новую дату общественных обсуждений засыпки берега Казанки.

Сегодня стало известно, что Соборную мечеть в Казани возведут на территории парка развлечений «Кырлай». Первый камень планируют заложить уже 20 мая. Строительство начнется осенью этого года. Мечеть будет рассчитана на 10 тысяч человек.

Маргарита Головатенко
ОбществоВластьИнфраструктура Татарстан

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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 11:26
    пусто там очень, парк давно уже надо сделать!!
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