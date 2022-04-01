Медведев предложил расширить список запрещенных к ввозу в Россию продуктов из недружественных стран

Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев предложил не поставлять российские продукты недружественным странам и расширить список запрещенных к ввозу в Россию продуктов, об этом он написал в своем telegram-канале.



Медведев отметил, что Россия — крупнейший производитель зерновых, наряду с Индией и Китаем, и крупнейший экспортер пшеницы: «Так получилось, что от наших поставок зависит продовольственная безопасность многих стран. Получается, что наше продовольствие — наше тихое оружие».

Зампредседателя Совбеза обозначил важные моменты в отношении продовольственной безопасности России. Он отметил, что российских продуктов достаточно для полного обеспечения наших внутренних потребностей, приоритет в поставках продовольствия в стране — внутренний рынок и контроль за ценами.

Поставлять продовольствие и сельскохозяйственной культуры предлагается дружественным странам за их национальную валюту и за рубли в согласованных пропорциях.

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Ранее Медведев выразил мнение, что в настоящее время наступает эра региональных валют и отказ от доллара и евро не выглядит такой уж фантастической перспективой. Также он исключал повторение в России дефолта 1998 года.

Маргарита Головатенко