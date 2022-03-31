Постпред России заявил, что Германия реализовывала на Украине собственную биологическую программу
Германия проводила на Украине собственную военно-биологическую программу. Об этом заявил постоянный представитель России при женевском отделении ООН Геннадий Гатилов.
Ее цель — изучение в условиях Восточной Европы потенциала смертельно опасных заболеваний, таких как конго-крымская геморрагическая лихорадка. Проект финансировался МИД ФРГ и Бундесвером.
— Действия Германии, ранее неизвестные широкой общественности, несут такую же угрозу, как биологические эксперименты США, и требуют детального изучения, — приводит «РИА Новости» его слова.
Сегодня Минобороны России заявило, что подтвердились факты участия пяти лабораторий в Киеве в проведении по заказу Пентагона работ с возбудителями сибирской язвы, туляремии, бруцеллеза, холеры, лептоспироза, африканской чумы свиней. Ведомство также опубликовало переписку Хантера Байдена с сотрудниками управления Минобороны США по снижению угрозы и подрядчиками Пентагона на Украине.
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