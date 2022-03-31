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Постпред России заявил, что Германия реализовывала на Украине собственную биологическую программу

22:20, 31.03.2022 Сюжет:  Военная операция на Украине: только проверенная информация
Постпред России заявил, что Германия реализовывала на Украине собственную биологическую программу
Фото: pixabay.com

Германия проводила на Украине собственную военно-биологическую программу. Об этом заявил постоянный представитель России при женевском отделении ООН Геннадий Гатилов.

Ее цель — изучение в условиях Восточной Европы потенциала смертельно опасных заболеваний, таких как конго-крымская геморрагическая лихорадка. Проект финансировался МИД ФРГ и Бундесвером.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

— Действия Германии, ранее неизвестные широкой общественности, несут такую же угрозу, как биологические эксперименты США, и требуют детального изучения, — приводит «РИА Новости» его слова.

Сегодня Минобороны России заявило, что подтвердились факты участия пяти лабораторий в Киеве в проведении по заказу Пентагона работ с возбудителями сибирской язвы, туляремии, бруцеллеза, холеры, лептоспироза, африканской чумы свиней. Ведомство также опубликовало переписку Хантера Байдена с сотрудниками управления Минобороны США по снижению угрозы и подрядчиками Пентагона на Украине.

Татьяна Леухина
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