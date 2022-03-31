Минобороны России: за сутки ВС уничтожили 28 военных объектов Украины

В течение дня оперативно-тактическая авиация поразила 28 военных объектов Украины. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России.

Подразделения ЛНР продолжают наступательные действия на окраинах Северодонецка, за день они продвинулись на 2 км и уничтожили более 40 человек личного состава украинской бригады.

Группировка ДНР установила контроль над частью населенного пункта Новобахмутовка, уничтожила более 50 националистов, передает «РИА Новости».

Фото: vk.com/mil

С начала проведения специальной военной операции ВС России уничтожили: 124 самолета и 80 вертолетов, 345 беспилотных летательных аппаратов, 1 826 танков и других боевых бронированных машин, 195 установок реактивных систем залпового огня, сообщается в telegram-канале Минобороны РФ.

Сегодня военное ведомство России опубликовало кадры уничтожения опорного пункта Вооруженных сил Украины высокоточным оружием. Укрепленный опорный пункт украинских националистов уничтожили точным попаданием высокоточного артиллерийского боеприпаса «Краснополь».



Утром Минобороны РФ сообщило, что российские войска взяли под контроль населенный пункт Золотая Нива и форсировали реку Кашлагач, закрепившись на выгодном рубеже, и продвинулись на 6 км за сутки.



Татьяна Леухина