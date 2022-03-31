Российские войска взяли под контроль населенный пункт Золотая Нива и форсировали реку Кашлагач

Российские войска взяли под контроль населенный пункт Золотая Нива и форсировали реку Кашлагач, закрепившись на выгодном рубеже, и продвинулись на 6 км за сутки, сообщили в Минобороны России.



Силы Луганской народной республики (ЛНР) завершили зачистку Житловки от боевиков и продвинулись на 5 км, ведут бой на окраине Кременной.

Вечером крылатые ракеты воздушного базирования уничтожили крупные базы горючего в Днепропетровске, Лисичанске, Чугуеве и Новомосковске — с них шло снабжение топливом украинской группировки на Донбассе.

Российская авиация за ночь поразила 52 военных объекта Украины, среди которых четыре командных пункта, один С-300 южнее Изюма и один «Бук-М1» у Курахово, два РСЗО, один склад ракетно-артиллерийского вооружения, два склада горючего и 38 опорных пунктов и районов сосредоточения боевой техники.

Фот: vk.com/mil

С начала операции уничтожены 124 украинских самолета и 77 вертолетов, 216 зенитных ракетных комплексов, 341 беспилотник, 1 815 танков и других боевых бронемашин, 195 установок реактивных систем залпового огня, 762 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 1 689 единиц специальной военной автомобильной техники, сообщает «РИА Новости».

Вчера вечером в Минобороны сообщили, что на киевском и черниговском направлениях происходит плановая перегруппировка войск. На первом этапе спецоперации ВС России планировали заставить противника сконцентрировать силы для удержания больших пунктов на киевском и черниговском направлениях, в том числе Киев, сковать их на поле боя и без штурма городов нанести поражение. Эти цели выполнили.

Маргарита Головатенко