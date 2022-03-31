Официальная статистика: в Татарстане за неделю подорожали продукты из «борщевого набора»

Фото: Максим Платонов (архив)

В Татарстане за неделю выросли цены на продукты, входящие в так называемый борщевой набор. Подорожали лук, картофель, капуста, свекла и морковь, следует из подсчетов Татарстанстата.

За неделю с 18 по 25 марта в Татарстане средние цены показали следующую динамику роста:



репчатый лук — на 24,85%, до 41,7 рубля за кг;

свежая белокочанная капуста — на 16,4%, до 81,34 рубля за кг;

морковь — на 12,86%, до 52,2 рубля за кг;

картофель — на 6,4%, до 47,91 рубля за кг;

столовая свекла — на 6,37%, до 52,96 рубля за кг.

Также за неделю в Татарстане подорожали свежие помидоры — на 3,9%, до 238,74 рубля за кг. В тоже время снизились цены на свежие огурцы, — на 9,26%, до 157,84 рубля за кг.

Фото: Максим Платонов

Зафиксировано подорожание бананов (+5,53%), гречки (+5,17%), шлифованного риса (+3,38%), пшена (+3,78%), пшеничной муки (+2,81%), черного байхового чая (+2,8%), соли (+2,79%). Выросли за неделю цены на печенье (+3,29%), упаковку из десяти куриных яиц (+2,37%), а также фруктово-ягодные консервы для детского питания (+2,21%), мясо кур (+3,62%) и ряд других продуктов питания.

Снизились с 18 по 25 марта цены на вареную колбасу, питьевое цельное стерилизованное молоко 2,5—3,2% жирности, ржаной и ржано-пшеничный хлеб.

Замедлился в Татарстане рост цен на сахар-песок. По состоянию на 25 марта они оценивались в 79,52 рубля. По сравнению с 18 марта сахар подорожал всего на 0,52%, следует из подсчетов Татарстанстата.

За неделю с 11 по 18 марта в Татарстане выросли средние цены на помидоры, лук, бананы, рис и другие продукты питания. Сахар за этот период подорожал почти на 25%.



Татьяна Демина