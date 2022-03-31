В России вводится мораторий на возбуждение дел о банкротстве — он не коснется застройщиков

Фото: Максим Платонов

В России с 1 апреля вводится мораторий на возбуждение дел о банкротстве по заявлениям кредиторов. Об этом сообщил премьер-министр страны Михаил Мишустин.

Мораторий вводится на полгода, то есть до 1 октября 2022 года, объяснили в правительстве России. Мера затрагивает как юридических лиц, так и граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей.

Исключение власти России сделали для должников-застройщиков многоквартирных домов или прочей недвижимости, которая возводится по закону о долевом строительстве и включена в единый реестр проблемных объектов. На них мораторий не распространяется.

По задумке правительства, введение моратория поможет предпринимателям преодолеть трудности, с которыми столкнулась российская экономика, и поспособствует укреплению их финансового положения и сохранению рабочих мест.

Планы ввести мораторий на возбуждение дел о банкротстве по заявлениям кредиторов еще 21 марта анонсировал министр экономического развития России Максим Решетников.

Мораторий на банкротство вводился как одна из мер поддержки бизнеса во время пандемии коронавируса в 2020 году. Тогда он распространялся на компании и индивидуальных предпринимателей из наиболее пострадавших от COVID-19 отраслей.



Татьяна Демина