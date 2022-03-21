Решетников: решение о моратории на банкротство в России может быть принято на этой неделе

Министр экономического развития России Максим Решетников заявил, что правительство РФ уже на этой неделе может принять решение об объявлении моратория на банкротства. Об этом сообщает «Интерфакс».



По словам главы Минэкономразвития, кроме этого, на неделе ожидаются решения по поддержке технологических компаний — льготному кредитованию и продлению моратория на проверку IT-компаний до 2025 года.

Отмечается, что во время действия моратория кредиторы не вправе инициировать банкротство должников, но последние не ограничены в возможности инициировать дело о собственной несостоятельности либо отказаться от моратория.

Фото: wikipedia.org

Мораторий на банкротство был введен как одна из мер поддержки бизнеса во время пандемии коронавируса в 2020 году. Тогда он распространялся на компании и индивидуальных предпринимателей из наиболее пострадавших от COVID-19 отраслей.

Дарья Акимова