В Казани создали комиссию по обращениям о передаче имущества религиозного назначения

Фото: Ринат Назметдинов

Исполком Казани постановил создать комиссию по вопросам, возникающим при рассмотрении обращений религиозных организаций о передаче имущества религиозного назначения, находящегося в собственности города. Документ опубликован в сборнике документов мэрии города.



Комиссия создается на постоянной основе. Согласно документу, для выполнения возложенных на нее задач она вправе запрашивать необходимую информацию у федеральных органов, организаций и органов местного самоуправления.

Комиссия создает рабочие группы для рассмотрения вопросов, входящих в ее компетенцию, и принимает решения по урегулированию разногласий, возникающих при рассмотрении заявлений религиозных организаций.

Фото: Максим Платонов

Постановление утверждает положение о комиссии и утверждает ее состав. Контроль за исполнением документа возложен на заместителя руководителя исполкома Казани Радика Шафигуллина.

Маргарита Головатенко