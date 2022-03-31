Kyodo: в Японии вновь назвали Южные Курилы «незаконно оккупированными»

Власти Японии вернули в «Синюю книгу по дипломатии» за 2022 год формулировку о том, что Южные Курилы «являются неотъемлемой частью Японии и в настоящее время незаконно оккупированы Россией», сообщает RT со ссылкой на агентство Kyodo.



В дипломатическом справочнике МИД Японии слово «оккупация» упоминалось в последний раз в 2003 году, сообщает издание.

Россия объявила о выходе из диалога с Японией о налаживании совместной хозяйственной деятельности на Южных Курилах в марте этого года. Власти России всегда утверждали неоспоримость суверенитета России над Курилами.

Член верхней палаты японского парламента Мунэо Судзуки ранее заявлял, что отмена заключения мирного договора и переговоров с Россией по вопросу Курильских островов может завершиться столкновением двух стран, поскольку влияние США на Токио усилится. Судзуки считает, что в интересах Японии — политика, которая позволит отстаивать позицию как перед США, так и перед Россией.

Маргарита Головатенко