В Минсельхозе заверили, что в России нет риска возникновения дефицита овощей

Минсельхоз исключил риск возникновения дефицита овощей в России. Об этом говорится в сообщении ведомства.

Импорт продукции из основных стран — партнеров идет без перебоев. При необходимости российские компании имеют возможность оперативно перестраивать каналы поставок.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Сейчас на стоимость овощей влияет ряд факторов. Традиционное сезонное сокращение запасов отечественной продукции приводит к тому, что в начале весны на рынке растет доля более дорогой импортной, пишет ТАСС.

Сегодня Росстат сообщил, что в России за период с 19 по 25 марта подорожали репчатый лук (+18,28%), капуста (+15,93%), морковь (+11,48%), свекла (+9,45%), картофель ( +4,1%). При этом свежие огурцы подешевели на прошлой неделе на 7,22%, помидоры — на 0,72%.



Татьяна Леухина