Минниханов: в Татарстане продолжится реализация всех запланированных федеральных и региональных проектов

В Татарстане продолжится реализация всех запланированных федеральных и региональных проектов, финансирование будет осуществляться в полном объеме. Об этом сообщил президент республики Рустам Минниханов на совещании в Доме правительства РТ.

По его словам, согласно решению президента РФ Владимира Путина все ранее поставленные стратегические цели и национальные задачи на период до 2030 года должны быть достигнуты. Также Минниханов напомнил о предпринятых мерах по поддержке жителей страны и отраслей экономики.

Как рассказал президент РТ, для защиты потребительского рынка необходимо обеспечить доступность и расширить ассортимент товаров первой необходимости, а также лекарств и медицинских изделий, сообщает пресс-служба Минниханова.

Он добавил, что на этой неделе посетил ряд производственных и торговых предприятий, среди которых АО «Татхимфармпрепараты», тепличный комбинат «Майский» и др. По его словам, все организации работают стабильно и без перебоев. Например, в распределительных центрах X5 Retail Group и ТМК Групп продукция находится в достаточном объеме.

Также на этой неделе президент РТ сообщил Путину, что в нынешних экономических условиях больше всего пострадает ряд машиностроительных предприятий, в том числе КАМАЗ. По его словам, снижение объемов производства может достигнуть 40%. Около 15 тысяч сотрудников будут вынуждены перейти в режим простоя до решения вопроса с поставками комплектующих.

Диана Жиленкова