В Китае начались переговоры Лаврова и Ван И

В городе Тунси в Китае начались переговоры главы МИД России Сергея Лаврова и министра иностранных дел Китая Ван И, сообщила в своем Telegram-канале официальный представитель МИД России Мария Захарова.



В Тунси Лавров примет участие в третьей министерской конференции стран — соседей Афганистана, сообщали ранее в пресс-службе российского МИД. Сегодняшний день будет посвящен двусторонним встречам с зарубежными коллегами.



Ранее Лавров отмечал, что российское государство связано «добрыми отношениями» с подавляющим большинством организаций, которые созданы развивающимися странами.

— С Китаем у нас отношения лучшие за всю историю их существования, у нас развивается особое привилегированное партнерство с Индией, — сказал Лавров.

Маргарита Головатенко