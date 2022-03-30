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В Китае начались переговоры Лаврова и Ван И

08:35, 30.03.2022
В Китае начались переговоры Лаврова и Ван И
Фото: t.me/MariaVladimirovnaZakharova

В городе Тунси в Китае начались переговоры главы МИД России Сергея Лаврова и министра иностранных дел Китая Ван И, сообщила в своем Telegram-канале официальный представитель МИД России Мария Захарова.

В Тунси Лавров примет участие в третьей министерской конференции стран — соседей Афганистана, сообщали ранее в пресс-службе российского МИД. Сегодняшний день будет посвящен двусторонним встречам с зарубежными коллегами.

Ранее Лавров отмечал, что российское государство связано «добрыми отношениями» с подавляющим большинством организаций, которые созданы развивающимися странами.

— С Китаем у нас отношения лучшие за всю историю их существования, у нас развивается особое привилегированное партнерство с Индией, — сказал Лавров.

Маргарита Головатенко
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