РБК: экономисты РАН и ЦМАКП предложили создать в России новую платежную единицу

Экономисты из Института народнохозяйственного прогнозирования РАН и Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) предложили создать в России новую платежную единицу для осуществления торговли с дружественными странами, сообщает РБК со ссылкой на аналитическую записку экспертов.



Вопрос о создании новой платежной единицы, как утверждается, поставили западные санкции и требование России о получении оплаты газа в рублях.

К тому же созданием недолларовой системы расчетов могут заинтересоваться в странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС), Китае, Индии, Иране, Турции и других государствах, считают эксперты.

Ранее президент России Владимир Путин поручил перевести оплату поставляемого страной природного газа в рубли.

Вчера Путин провел телефонный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Затрагивались вопросы, связанные с решением о переходе к оплате российскими рублями поставок природного газа из России, в частности в страны ЕС.

Маргарита Головатенко