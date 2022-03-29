В Казани с апреля подорожает вода на розлив — видео

В Казани с 1 апреля вода на розлив подорожает на один рубль. Об этом сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

В компании «Ключ здоровья» объяснили, что подорожание связано с увеличением стоимости комплектующих для оборудования. Фильтры для производства очищения воды также закупались в долларах.

Также с начала марта на четверть подорожала и стоимость бутилированной воды. Это связано с обязательной маркировкой. Производители допускают и дальнейший рост цен.

По данным Татарстанстата, в республике с 11 по 18 марта выросли цены на ржаной хлеб (+2,36%), на упаковку куриных яиц из десяти штук (+2,62%), на говядину (+2,63%), на маргарин (+2,72%), на сливочное масло (1,85%) и другие продукты.

На прошлой неделе министр сельского хозяйства и продовольствия Татарстана Марат Зяббаров объяснил, что продукция местных производителей дорожает в том числе из-за упаковки, которую производят в зарубежных странах.



Татьяна Леухина