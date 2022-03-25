Марат Зяббаров объяснил, почему в Татарстане дорожает местная продукция — видео

Министр сельского хозяйства и продовольствия Татарстана Марат Зяббаров объяснил, почему в Татарстане продукция местных производителей дорожает. Об этом сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

— Упаковка та же, она у нас практически вся завозится из Европы, других стран. Какое-то сырье, маркировка молочной продукции — это дополнительное приобретение оборудование контроля, учета, — отметил он.

Комментируя отсутствие на полках магазинов какой-либо продукции, Зяббаров объяснил, что продукция завозится в магазины в расчете на потребление.

— А когда его сметают, то физически не успевают завозить из распределительных центров в торговые сети. Отсутствие на полках магазинов продукции происходит из-за этого.

По данным Татарстанстата, в республике с 11 по 18 марта выросли цены на ржаной хлеб (+2,36%), на упаковку куриных яиц из десяти штук (+2,62%), на говядину (+2,63%) и на маргарин (+2,72%), на сливочное масло (1,85%) и другие продукты.

Татьяна Леухина