Опрос показал, что Байден бы проиграл Трампу, если бы президентские выборы в США прошли сегодня

Действующий президент США Джо Байден бы проиграл своему предшественнику Дональду Трампу, если бы президентские выборы в США состоялись сегодня. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на опрос Harvard CAPS-Harris Poll.

Готовность проголосовать за Трампа высказали 47%, за Байдена — 41%. Еще 12% затруднились ответить.

Фото: kremlin.ru

Если вместо Байдена баллотироваться от демократический партии будет вице-президент Камала Харрис, то уровень поддержки Трампа возрастает до 49% против 38%. Президентские выборы в США состоятся в 2024-м.

Ранее бывший президент США Дональд Трамп заявил, что в ситуации, сложившейся вокруг Украины, и в высокой инфляции виновата нынешняя администрация президента США. По его мнению, Байден убил «американскую мечту».

Татьяна Леухина