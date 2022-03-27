Трамп: Байден убил американскую мечту

В ситуации, сложившейся вокруг Украины и в высокой инфляции виновата нынешняя администрация президента США, заявил бывший президент США Дональд Трамп.

Он также выразил мнение о том, что Джо Байден убил «американскую мечту»: «Можете взять пять худших президентов американской истории, посадить вместе, и они не причинят такого вреда, как Джо Байден всего за 15 месяцев».

Происходящее вокруг Украины, по мнению бывшего американского лидера, связно с неудачами при выводе войск из Афганистана: «Без этого вы бы не увидели Украину. Я думаю, (президент России Владимир) Путин смотрел и говорил: господи, эти люди некомпетентны», сообщает «РИА Новости».

Ранее Трамп заявлял, что ситуация вокруг Украины угрожает глобальным конфликтом из-за того, что с руководством России «некому поговорить».

Маргарита Головатенко