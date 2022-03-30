Психолог КФУ рассказал, как действуют мошенники в социальных сетях

Главный механизм обмана в социальных сетях основывается на потребности любого человека строить с окружающими доверительные отношения. Об этом заявил доцент кафедры клинической психологии и психологии личности института психологии и образования КФУ Ильдар Абитов.

Одна из важных деталей, которая облегчает обман в социальных сетях — анонимность общения, невозможность контролировать своего собеседника и его поведение, недостаток информации о нем.

Первый социально-психологический механизм, который используют мошенники в социальных сетях — формирование аттракции, построение доверительных отношений. Также злоумышленник может представиться лицом, обладающим более высоким статусом, чем жертва.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

После этого используются различные манипулятивные приемы, позволяющие укрепить отношения и сформировать у жертвы мотивы совершения действий, выгодных для посягателя. Это могут быть манипуляции, актуализирующие любопытство, ожидание положительных эмоций, потребность в получении материальной выгоды. Также мошенники используют принцип социального доказательства (такие же люди, как ты, уже сделали это для меня, неужели ты не сможешь?).

Если эти психологические трюки «сработают», на жертву начинают оказывать давление, шантаж, угрозы.



— Началом доверительных отношений может быть только личная встреча и получение личной информации о собеседнике. Социальная сеть — это только место для знакомства и получения первой информации о вашем партнере по общению, — приводит слова психолога пресс-служба КФУ.

Ранее «Реальное время» рассказало о последних «трендах» мошенников в Татарстане. О самых популярных способах обмана — в материале интернет-газеты.

Татьяна Леухина