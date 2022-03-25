«Тренды» мошенников в 2022 году: забытый ранее способ с попавшим в ДТП родственником вернулся

За 2021 год в Татарстане было поймано 1500 злоумышленников. Больше — только в Москве

Злоумышленники прибегают к самым разным способам отъема денег у граждан — некоторые из них работают уже многие годы, а о других стало известно совсем недавно. Правоохранители отмечают: для того чтобы не остаться без денег, нужно сохранять бдительность и подозрительность, особенно пожилым людям. О «трендах» мошенников в Татарстане — в материале «Реального времени».

«Бесплатный сыр бывает только в мышеловке»

В 2017 году число дистанционных краж и мошенничеств в Татарстане достигало 4 тысяч, а в 2021 году оно составило 14 тысяч. Такая тенденция роста наблюдается не только в республике, но и по всей России. Однако, по словам заместителя начальника Управления уголовного розыска МВД по РТ Рамиса Газимова, 2021 год стал «переломным» для онлайн-мошенников:

— Мы вышли примерно на такой же уровень, то есть вала преступлений нет. В этом году, за два месяца, мы уже видим тенденцию к снижению. Например, кражи со счетов граждан, с банковских карт, это тяжкое преступление, мы видим, что на 200 преступлений идет снижение. Такого не было давно, — рассказал Рамис Газимов.

По словам заместителя начальника Управления уголовного розыска МВД по РТ Рамиса Газимова, 2021 год стал «переломным» для онлайн-мошенников. Фото: Ринат Назметдинов

Татарстан занимает первое место в ПФО по числу раскрытых мошенничеств и краж. По стране в этом же рейтинге наш регион уступает только Москве и занимает второе место. За 2021 год в Татарстане было поймано 1 500 мошенников.

Как отметил спикер, большинство онлайн-преступлений на территории нашей республики совершается не татарстанцами, а жителями других регионов России. Этот факт значительно усложняет процесс раскрытия преступлений. Бывает и наоборот — наши земляки обманывают других жителей России.

— В конце декабря мы задержали преступную группу, которая орудовала на территории поселка Вознесенское города Казани. Это был фактически преступный кол-центр. Люди приходили как к себе на работу: с утра приходят, вечером уезжают. При этом в период нахождения в этом кол-центре обзванивают людей под предлогом компенсации за ранее приобретенные лекарственные препараты и БАДы. Обзванивали людей, говорили, что имеется компенсация, необходимо внести какую-то комиссию. У нас есть пример, когда жительница Астрахани данным фигурантам в течение полугода перевела 10 миллионов рублей. <…> Бесплатный сыр бывает только в мышеловке. Общий ущерб от этой группы составил 12—13 миллионов рублей, все участники задержаны, в том числе организатор, — рассказал Газимов.

«Мы постоянно говорим — сотрудники банков в этих случаях никогда сами звонить не будут»

Одним из популярных способов обмануть человека у мошенников остается телефонный — злоумышленник звонит своей жертве и представляется «службой безопасности банка». Сейчас люди меньше начинают доверять подобным звонкам, однако факты, когда человек попадает на уловку преступника, все же остаются. На этот метод приходится 33—34% преступлений.

— Еще чаще стали появляться такие факты — от имени потерпевшего оформляют кредиты. То есть уже кредитные деньги похищают. Мы постоянно говорим — сотрудники банков в этих случаях никогда сами звонить не будут. Это мошенники. Если какие-то подозрительные операции по счетам граждан бывают, то это блокируется автоматически банками. Никогда денежные средства [не будут похищены] ни с каких счетов, если сам потерпевший не скажет никаких данных третьим лицам, — напомнил Газимов.

Еще один распространенный способ мошенничества — при покупках на различных интернет-сайтах. На этот вид приходится около 18% преступлений. Спикер объяснил, что совершать покупки в Сети лучше либо на крупных популярных маркетплейсах, либо на официальных сайтах компаний. Не стоит верить сомнительным сайтам и вестись на низкие цены, лучше обращать внимание на количество отзывов.

Фото: pixabay.com

На третьем месте по дистанционным мошенничествам стоят сайты бесплатных объявлений. Здесь преступники действуют по-разному. Кто-то просит внести предоплату за товар, а затем скрывается, ничего не отправив. Кто-то отслеживает, когда продавец продал свой товар, затем звонит ему, представляется покупателем, говорит, что с товаром какие-то проблемы, и просит денежную компенсацию на ремонт. В случае крупных покупок, например машины, продавец чаще соглашается на условия «покупателя» и перечисляет деньги.

Также, как рассказал Рамис Газимов, забытый ранее способ мошенничества, как «ваш родственник попал в ДТП», снова набирает популярность.

— Свежий пример по Альметьевску, там две потерпевшие пенсионерки. Аналогичным образом позвонили, якобы дочь попала в беду. Пенсионерке буквально необходимо было позвонить дочери, чтобы выяснить, она или не она, и сохранить деньги, но нет, она пошла в банк, сняла деньги и передала. Такие случаи сплошь и рядом, — сказал Газимов.

«Если нет денег — это не значит, что вас не обманут»

Заместитель начальника Следственного управления УМВД России по Казани Анна Гурьянова рассказала, что подобные мошенники — очень хорошие психологи. Они постоянно обучаются техникам общения с людьми, осваивают методы убеждения и работают над голосом. Поэтому, если человеку звонит преступник и начинает что-то объяснять, самый лучший способ — положить трубку. Так у человека будет время осмыслить ситуацию. Анна Гурьянова обращает внимание, что мошенники часто бьют по пенсионерам и звонят на домашние стационарные телефоны:

— Это и правда больной вопрос. В основном звонят на номера стационарных телефонов, взятых из открытых источников, справочников. Оно идет волнообразно, по одному дому могут прозванивать всех пожилых людей. Часто звонят в ночное время, потому что ночью человек хуже понимает, что происходит. Даже если голос в трубке представляется родственником, но голос не похож, ночью пожилой человек может не заметить разницы и поверить. Если такое происходит — лучше положить трубку и самому перезвонить этому родственнику.

Заместитель начальника Следственного управления УМВД России по Казани Анна Гурьянова рассказала, что мошенники — очень хорошие психологи. Фото: скриншот трансляции

Иногда мошенники приходят к жертвам домой и пытаются выманить наличные деньги. Чтобы минимизировать риски, правоохранители работают с представителями банков.

— Мы работаем с банками и с сотовыми компаниями для того, чтобы уменьшить этот вал преступлений. Недавно была ситуация: у бабушки не было наличных денег, и она пошла в банк. У нее просили 300 тысяч рублей, а было только 200. В операционной кассе она снимала еще 100 тысяч рублей, сотрудник банка минут 20 отговаривала ее от этого, но уберечь от мошенничества не удалось. Несмотря на все уговоры, не смогла ее переубедить. Но мы все равно доводим до каждого сотрудника, что если бабушка снимает крупную сумму денег, нужно убедиться, что человек не попадет в лапы мошенников. В большинстве случаев пожилые люди одумываются и не попадаются, — отметила Анна Гурьянова.

Заместитель начальника Следственного управления УМВД России по Казани подчеркивает, что чаще всего за мошенничеством стоит не один человек, а целая группа лиц. Даже те пожилые люди, у которых нет больших накоплений, могут оказаться в зоне риска. Современные мошенники могут оформить кредит и исчезнуть с заемными средствами.

— Если нет денег — это не значит, что вас не обманут. Оформляют кредиты и похищают уже кредитные деньги. Могут похитить не ваши деньги, а деньги банка, — призывает сохранять бдительность Анна Гурьянова.