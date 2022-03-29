«РИА Новости»: российско-украинские переговоры в Стамбуле завершились

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В Стамбуле завершились российско-украинские переговоры. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на турецкие СМИ.

Переговоры делегаций Москвы и Киева стартовали сегодня в первой половине дня. Они продолжались около трех часов.

При этом источники ТАСС утверждают, что российско-украинские переговоры на данный момент продолжаются.

Сегодняшний переговоры — первая с 7 марта очная встреча делегаций России и Украины. До этого их встречи проходили в формате видео-конференц-связи.

О том, что очередной раунд российско-украинских переговоров пройдет в Стамбуле, договорились лично президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган. Турция до этого неоднократно предлагала свои посреднические услуги.



Эрдоган перед началом переговоров выступил перед представителями России и Украины. Он заявил, что Турция рассчитывает, что данная встреча принесет пользу переговорному процессу.



Татьяна Демина