Ринат Афлятунов назначен новым главным геологом «Татнефти»

В «Татнефти» назначен новый главный геолог — заместитель гендиректора компании. Им стал Ринат Афлятунов, сообщает пресс-служба компании.



До Афлятунова главным геологом «Татнефти» был Раис Хисамов. Он занимал эту должность с 1997 года по апрель 2021 года.

Афлятунов родился в 1974 году в Альметьевске, в 1996 году окончил Казанский государственный университет по специальности «Геология нефти и газа». Карьеру начал в 1994 году на предприятии «Татех». С декабря 2020 года по 27 марта 2022 года занимал пост начальника отдела разработки Елхов-Прикамской и Бавлинской территорий департамента разработки месторождений «Татнефть-Добычи».



Дарья Акимова