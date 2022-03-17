В правительстве сообщили о выплате купона по евробондам в валюте

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Купон по двум выпускам евробондов РФ на 117,2 миллиона долларов выплачен в валюте, проблем с обслуживанием госдолга нет, сообщили в правительстве России.



«Минфин сообщил, что платежное поручение о выплатах купонного дохода на 117,2 млн долларов по двум выпускам российских еврооблигаций выполнено. Выплата проведена в валюте. Проблем с обслуживанием госдолга нет», — сообщили в кабмине.

16 марта РФ должна была выплатить купоны по двум выпускам своих суверенных еврооблигаций. После заморозки части резервов это был ее первый платеж по внешнему долгу.

Министр финансов РФ Антон Силуанов заявлял, что Россия имеет необходимые средства для выполнения обязательств по госдолгу. Он сообщал, что из-за санкций западных стран, заблокировавших доступ РФ к части золотовалютных резервов, страна лишилась возможности использовать 300 млрд долларов своих резервов. Это примерно половина имевшихся золотовалютных резервов ЦБ России. В связи с этим из-за этой заморозки у России возникли проблемы с исполнением обязательств, в том числе и долговых.

Маргарита Головатенко