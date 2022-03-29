Детский омбудсмен Татарстана предложила отменить мораторий на смертную казнь для педофилов-убийц

Фото: Максим Платонов (архив)

В Госдуму направят предложение об отмене моратория на смертную казнь для педофилов-убийц. С такой инициативой выступила Уполномоченный по правам ребенка в Татарстане, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец.

— Каждого малыша мы оплакиваем всей страной — и каждый раз с праведным гневом возмущаемся невозможностью казнить убийцу, — приводит ее слова RT.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Также детский омбудсмен Татарстана напомнила о прекращении членства России в Совете Европы. С точки зрения права ограничений для возвращения смертной казни в стране сейчас нет. По словам Волынец, преступления против детей стали совершаться «с особой жестокостью» и и не все из них получают широкий общественный резонанс.

О том, что в России больше нет ограничений для возврата к смертной казни, ранее заявил зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев. По его словам, этот вопрос нравственно сложный, который зависит от мировоззрения.



Диана Жиленкова