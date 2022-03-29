За сутки в Казани произошло 155 ДТП — в одном из них погиб человек

Фото: Максим Платонов (архив)

За последние сутки в столице Татарстана произошло 155 ДТП. Один человек погиб в результате наезда на препятствие, еще один пострадал при столкновении. Об этом сообщили в ГИБДД Казани.

В минувший понедельник в городе задержали шесть водителей, которые находились за рулем автомобиля в нетрезвом виде. Также у пятерых человек не оказалось водительских прав. По подозрению в совершении преступления в отдел полиции доставлен один гражданин.

Фото: Максим Платонов (архив)

В субботу на 856-м км М-7 в районе села Шали Пестречинского района Татарстана сбили 50-летнюю женщину. На нее наехал автомобиль «Луидор 301OGD», за рулем которого находился 24-летний житель Челнов. От полученных травм пострадавшая скончалась на месте.

Диана Жиленкова