В Татарстане на М-7 насмерть сбили женщину

Фото: прокуратура Татарстана

Вечером субботы, 26 марта на 856-м км М-7 в районе села Шали Пестречинского района Татарстана сбили 50-летнюю женщину, сообщил старший помощник прокурора республики по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.



Вызов поступил в дежурную часть ОМВД РФ в 21.07. На женщину наехал автомобиль «Луидор 301OGD» под управлением 24-летнего челнинца. Женщина скончалась на месте от полученных травм.

На место происшествия выезжал прокурор Пестречинского района Алмаз Ахметшин. Проводится доследственная проверка, выясняются обстоятельства аварии.



Вчера стало известно, что прокуратура Верхнеуслонского района Татарстана организовала проверку по факту ДТП, в котором пострадали двое детей. В ходе ДТП в Верхнеуслонском районе семилетние брат и сестра получили тяжелые травмы. Обоих госпитализировали в Детскую республиканскую клиническую больницу в Казань.

Маргарита Головатенко