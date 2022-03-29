На КАМАЗе не подтвердили сообщения об уходе в корпоративный отпуск в мае

На КАМАЗе не планируется уход в корпоративный отпуск в мае. Об этом сообщается в официальном сообществе челнинского автопроизводителя в сети «ВКонтакте».

«Спешим успокоить — в мае КАМАЗ работает в обычном режиме, ожидаемый темп сборки — 190 автомобилей в сутки», — говорится в сообщении.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В декабре прошлого года исполнительный директор компании Юрий Герасимов сообщал, что КАМАЗ откажется на ближайшие 5 лет от практики корпоративных отпусков. Предприятие перейдет на систему отпусков по графику.

В марте руководитель пресс-службы предприятия Олег Афанасьев отмечал, что КАМАЗ расширяет собственные мощности по производству комплектующих к ним, ищет поставщиков среди российских производителей. Предприятие работает в штатном режиме: на март и апрель есть полная загрузка. Май находится в проработке в рамках стандартного трехмесячного планирования.



Афанасьев подчеркнул, что КАМАЗ традиционно выпускает приказы о возможном объявлении неполной рабочей недели в сложные для компании моменты и, как правило, аннулирует их до наступления срока исполнения. В последний раз такой приказ компания выпускала в начале пандемии в 2020 году, однако на неполную неделю не перешла.

Татьяна Леухина