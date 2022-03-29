Исследование: 67% опрошенных татарстанцев-дачников будут выращивать больше продуктов на участках

Большинство опрошенных татарстанских дачников (67%) планируют выращивать больше продукции на своих участках в этом году в связи с экономической неопределенностью. Об этом говорится в исследовании агентства «Промрейтинг».

Причем мнение об увеличении посадок говорят во всех возрастных группах, начиная с 18 лет. Среди подростков республики доля активных сторонников наращивания объемов выращивания овощей и фруктов ожидаемо меньше — только почти каждый третий (31,6%), но и этот процент эксперты считают достаточно высоким.

Самый популярный продукт у татарстанских дачников — картофель. Его выбрали 57% опрошенных. Второе место — у огурцов (55,8%). Тройку замкнули томаты (55,5%). В топ-5 также вошли лук и морковь.

Фото: Максим Платонов (архив)

Опрошенные татарстанцы в возрасте 60+ (93,7%) заявили, что планируют ездить на дачу чаще, чем обычно. В возрастной группе от 35 до 44 лет о таком намерении заявили 90,7% респондентов.

По данным Татарстанстата, в республике с 11 по 18 марта выросли цены на ржаной хлеб (+2,36%), на упаковку куриных яиц из десяти штук (+2,62%), на говядину (+2,63%), на маргарин (+2,72%), на сливочное масло (1,85%) и другие продукты.

В республике специально для сдерживания роста цен начали проводить сельхозярмарки.

Татьяна Леухина