Центробанк рекомендовал конвертировать валютную ипотеку в рубли по курсу на 18 февраля

Центробанк рекомендовал банкам конвертировать валютную ипотеку в рубли по курсу на 18 февраля по заявлениям заемщиков, которые поступили до 31 мая 2022 года. Об этом сообщается на сайте регулятора.

Пересчет обязательств не должен ухудшать кредитную историю заемщика, отметили в ЦБ.

По состоянию на 1 февраля более 2 тысяч ипотек в иностранной валюте оставались непогашенными. Задолженность по ним составляла 16,64 млрд рублей. В основном это кредиты, выданные до 2014 года.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

На прошлой неделе СМИ сообщили, что крупные российские банки планируют адаптировать ипотечные программы к условиям высоких ставок на рынке и могут предложить заемщикам уменьшить объем платежей по взятой ипотеке.



Сегодня президент России Владимир Путин поручил с 1 апреля скорректировать условия льготной ипотеки на новостройки, повысив ставку до 12% и увеличив предельный размер кредита.



Татьяна Леухина