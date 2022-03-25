Российские банки будут предлагать ипотеку с возможностью снижения ставки

Крупные российские банки планируют адаптировать ипотечные программы к условиям высоких ставок на рынке. Об этом сообщает РБК со ссылкой на представителей банковской сферы.

— После подъема ставки ЦБ до рекордных 20% такие проценты по нельготным ипотечным ссудам в банках стали фактически заградительными: на 24 марта средневзвешенная ставка по кредитам на покупку готового жилья и квартир в новостройках составляла около 21%, — следует из данных Frank RG.

Так, банк «Зенит» пересмотрит условия по ипотеке, если действующая ставка по кредиту превышает ставку по программе рефинансирования более чем на 1%. Всего за весь срок его действия клиент сможет подать заявку о снижении ставки трижды и уменьшить ее изначальный максимум на 8,8 процентного пункта. В настоящее время базовая ставка по основным ипотечным программам в банке «Зенит» составляет 17,05% годовых.

Всего среди банков, которые могут предложить заемщикам уменьшить объем платежей по взятой ипотеке, оказались: ВТБ, ПСБ, «Газпромбанк» и «Дом.РФ».



Фото: Илья Репин

23 марта вице-премьер РФ Марат Хуснуллин предложил поднять ставку льготной ипотеки до 12%. По его словам, семейную ипотеку под 6% для семей с детьми, сельскую ипотеку под 3% и дальневосточную ипотеку предлагается оставить на прежних условиях. Президент России Владимир Путин поддержал его предложение. Ранее ставка по ипотеке составляла 7%.



28 февраля совет директоров Банка России принял решение повысить ключевую ставку в два раза — с 9,5% сразу до 20% годовых. Как объяснил регулятор, повышение ключевой ставки позволит обеспечить увеличение депозитных ставок для компенсации выросших девальвационных и инфляционных рисков. Много это или мало — смотрите в материале «Реального времени».

Максим Кокунин