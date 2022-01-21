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Мурашко сообщил о разработке новых препаратов для лечения COVID-19

02:32, 21.01.2022 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
Мурашко сообщил о разработке новых препаратов для лечения COVID-19
Фото: realnoevremya.ru (архив)

В России ведется разработка и клинические исследования ряда новых препаратов для лечения коронавируса. Об этом заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

Препараты, которые попали в методические рекомендации Минздрава по лечению COVID-19, используются для лечения COVID-19, вызванного как штаммом «дельта», так и «омикроном». Они уже оттестированы, есть заключение специалистов, лабораторий, публикации в международной литературе, которые подтверждают эффективность использования, передает «РИА Новости».

Фото: realnoevremya.ru (архив)

На этой неделе премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что правительство дополнительно выделит еще 5 млрд рублей на лекарств от коронавируса.

В конце декабря антикоронавирусный препарат «Ковид-глобулин» на базе плазмы крови переболевших людей успешно прошел клинические испытания.

Татьяна Леухина
ОбществоМедицина

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