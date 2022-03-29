Почти у 8 тысяч школьников в Казани есть «Пушкинская карта»

Фото: Ринат Назметдинов (архив)

В Казани «Пушкинская карта» есть почти у 8 тысяч школьников. В рамках проекта в учреждениях культуры прошла 1 тысяча мероприятий, на которые продали 100 тысяч билетов. Об этом сообщил начальник Управления культуры города Азат Абзалов.



Всего в столице Татарстана проживают 90 тысяч молодых людей в возрасте от 14 до 22 лет. Руководитель исполкома Казани Рустем Гафаров заявил, что к проекту нужно привлечь как можно больше молодежи, сообщается на сайте мэрии города.

Фото: instagram.com/mincult_russia

На прошлой неделе министр культуры Татарстана Ирада Аюпова предложила создать в республике альтернативу «Пушкинской карте» для детей в возрасте от 10 до 14 лет — «Карту Тукая».



Ранее Татарстан стал лидером среди регионов России по количеству проданных билетов с начала реализации проекта «Пушкинская карта». В республике карту получили 160 тысяч человек.



Татьяна Леухина