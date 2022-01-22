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Татарстан стал лидером среди регионов России по числу билетов, проданных по «Пушкинской карте»

09:39, 22.01.2022
Татарстан стал лидером среди регионов России по числу билетов, проданных по «Пушкинской карте»
Фото: instagram.com/mincult_russia

Татарстан стал лидером среди регионов России по количеству проданных билетов с начала реализации проекта «Пушкинская карта». Об этом сообщили в Министерстве культуры РТ.

Самое большое число карт получили жители Москвы (217 тысяч), Башкортостана (176 тысяч), Московской области (165 тысяч). В рейтинге лидеров вновь оказался Татарстан. Здесь карту получили 160 тысяч человек.

Фото: Максим Платонов

Чаще всего татарстанцы посещали Татарский государственный академический театр им. Галиаскара Камала, Казанский академический русский Большой драматический театр им. В.И. Качалова, Татарскую государственную филармонию имени Г. Тукая.

Недавно в Госдуме предложили использовать «Пушкинскую карту» при покупке учебной литературы. Как рассказал Иван Сухарев, покупка специализированной литературы требует серьезных затрат. Например, цена одного качественного учебника может достигать нескольких тысяч рублей

Диана Жиленкова
ОбществоКультура Татарстан

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